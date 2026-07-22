Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба. Поздравление с Днем защитников неба Москвы, который отмечается 22 июля, появилось в личном блоге мэра.

По словам градоначальника, эта памятная дата вновь стала актуальной в наше время, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пытаются атаковать столичный регион, являющийся крупнейшим логистическим центром и транспортным узлом России.

"Конечно, в борьбе с сильным и коварным врагом неизбежны потери. Но все же, несмотря на все усилия, он не смог и не сможет навязать нам свои правила игры. И за это я сегодня говорю спасибо всем, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба", – написал Собянин.

В частности, глава города поблагодарил сотрудников предприятий и конструкторских бюро, которые нарастили выпуск средств противовоздушной обороны (ПВО) и быстро смогли наладить производство самых современных изделий для защиты Москвы.

Он также отметил вклад строителей и сотрудников городских служб, благодаря которым в столице и других российских городах появляются защитные постройки и вышки. Поздравил мэр и программистов, которые успешно выявляют и подавляют вражеские БПЛА.

Кроме того, Собянин поблагодарил бойцов, отряды БАРС и ведомственную охрану, которые ежедневно следят за сохранностью особо важных объектов экономики и жизнеобеспечения горожан. Также он выразил благодарность военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны, противостоящим атакам врага.

Ранее мэр рассказывал, что Москва является лидером по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов. В столице ведется огромная работа по поддержке Вооруженных сил России. В частности, власти активно помогают и развивают сотни предприятий военно-промышленного комплекса.

