24 декабря, 17:12

Мэр Москвы

Собянин: Москва – лидер по разработке и производству БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лидером по разработке и производству беспилотников является Москва, сообщил Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

"Эта работа занимает значительную часть нашего времени и экономики города. Несмотря на то что празднично выглядит, на самом деле ведется огромная работа по поддержке нашей армии, специальной военной операции. Это сотни предприятий ВПК, которым мы также активно помогаем, развиваем, в том числе и развиваем технологии", – поделился мэр.

Он также отметил, что за это время в столице был запущен ряд и других уникальных производств.

Мэр подчеркнул, что войска противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают защиту не только воздушного пространства Москвы, но и в значительной мере других регионов страны. Кроме того, эта работа, по его словам, связана не только с организационной, материальной, но и технической помощью по данному направлению.

Он добавил, что Москва – один из крупнейших центров по контрактации военнослужащих СВО. Добровольно в зону боевых действий ежегодно идут около 20 тысяч москвичей. Власти столицы тем временем организуют полную поддержку данному процессу.

Собянин уточнил, что Москва, как и в период Великой Отечественной войны, выполняет функцию крупнейшего медицинского центра по лечению и восстановлению здоровья военнослужащих.

По его словам, речь идет не только о Москве, но и о бойцах из других регионов России, которые по направлению Минобороны попадают на лечение в московские госпитали. Также градоначальник обратил внимание на гуманитарную помощь, которую направляют городские службы, а также москвичи.

"Целые гуманитарные поезда, которые направляются туда. Это такая индивидуальная работа с полками москвичей, которые были сформированы в Москве, по материально-техническому обеспечению, помощи этим подразделениям", – рассказал он.

Мэр добавил, что также властями оказывается материальная поддержка как бойцов, которые получают специальные выплаты, так и членов их семей, получивших за последние годы порядка 400 тысяч различных городских услуг. В них входят и психологическая поддержка, и переобучение, и трудоустройство бойцов, которые возвращаются с фронта.

"Это тоже важнейшая работа. Эти и ряд других мероприятий составляют комплекс поддержки наших вооруженных сил, системы поддержки бойцов и их семей. Это является одним из приоритетов нашей работы", – добавил Собянин.

Кроме того, мэр столицы поблагодарил москвичей, которые оказывают помощь участникам СВО. По его словам, жители столицы трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь. А власти, в свою очередь, не отступают от стратегических целей развития города, постоянно идут вперед и ставят перед собой амбициозные цели.

Москвичи могут отправить посылки бойцам СВО при помощи акции "С наступающим наступающих"

мэр Москвыгород

