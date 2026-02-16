Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:53

В мире

В Польше начнут массовое строительство убежищ

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Власти Польши в текущем году начнут процесс по массовому строительству убежищ, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях ведомства.

"В этом году мы хотим начать процесс <...> модернизации мест укрытия с целью соответствия стандартам, необходимым для приема граждан в случае опасности", – указал министр.

Предполагается, что это затронет в первую очередь восток страны, а именно районы линии укреплений "Восточный щит". На модернизацию имеющихся мест укрытия в текущем году правительство уже выделило 2,4 миллиарда злотых, то есть около 680 миллионов долларов.

В целом на строительство и ремонт убежищ местным польским муниципалитетам на 2025–2026 годы выделено 5 миллиарда злотых, или 1,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Литва усиливает укрепления на границе с Россией и Белоруссией. По данным СМИ, началась подготовка к созданию "Балтийской линии обороны".

На мостах устанавливают специальные конструкции для размещения взрывчаток. Мосты и дороги, которые к ним ведут, выбирают с учетом расположения природных препятствий, а также их важности для обороны Литвы.

Читайте также


за рубежом

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика