ERR: Эстония начала строительство первых пяти бункеров на границе с РФ

Фото: flickr.com

Эстония начала установку первых пяти бункеров на границе с Россией, передает ERR.

По данным СМИ, в ближайшие месяцы будут возведены еще 23 бункера. Ожидается, что они войдут в так называемую Балтийскую линию обороны. Всего до конца 2027 года планируют установить до 600 бункеров на юго-востоке и северо-востоке прибалтийской республики.

Также власти Эстонии планируют до 2027 года возвести 40-километровый противотанковый ров. Общая протяженность "оборонительной зоны" составит около 100 километров при глубине порядка 40 километров от линии сухопутной эстонско-российской границы.

При этом ранее Литва уже призывала Латвию и Эстонию начать восстановление осушенных болот на белорусской и российской границах. Также аналогичный план рассматривают Польша и Финляндия.

