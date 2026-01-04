NBC: самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет, на борту которого, предположительно, находится захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Стюарт.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

При этом Штаты заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой и будут активно участвовать в принятии решений о будущем республики, уточнял американский лидер.