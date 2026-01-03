Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 января, 22:07

Политика

Лавров и Рыженков обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

Фото: ТАСС/АР/Alexander Nemenov

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщило белорусское дипведомство в телеграм-канале.

Утверждается, что министры сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности, а также является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права. Они договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках, в том числе ООН.

"Цель – незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий", – заявили в пресс-службе.

Лавров и Рыженков решительно осудили агрессию США против Венесуэлы и указали на необходимость незамедлительного решения ситуации вокруг латиноамериканской страны.

"Отмечена также важность скорейшего создания условий для урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы путем диалога в соответствии с международным правом", – указала пресс-служба российского МИД в телеграм-канале.

Кроме того, Лавров и Рыженков подчеркнули необходимость освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, вернуть их в столицу страны, а также восстановить Мадуро на посту главы государства.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес.

Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев. С его слов, действия Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона. Он утверждал, что лидер Венесуэлы "лично руководил жестоким картелем, который наводнил США смертоносным ядом".

В МИД РФ заявили, что данных о пострадавших или погибших в Венесуэле россиянах нет

