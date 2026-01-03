Форма поиска по сайту

03 января, 20:52

Политика
CNN: Минюст США подготовит новые обвинения против Мадуро и его жены

СМИ узнали о новых обвинениях США против Мадуро и его жены

Фото: ТАСС/АР/Ariana Cubillos

Минюст США намерен выдвинуть новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в обновленном обвинительном заключении в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, Мадуро уже привлекался к ответственности в Штатах в 2020 году в рамках 3 уголовных дел. В них утверждалось, что на протяжении многих лет лидер Венесуэлы и его соратники обеспечивали покровительство наркоторговцам и одновременно выводили из страны миллиарды долларов.

Тогдашний прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман заявлял, что Мадуро сознательно использовал кокаин как оружие и планировал "наводнить" США наркотиками, чтобы подорвать здоровье американцев.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на документ по делу Мадуро, США также обвиняют венесуэльского лидера в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам и "обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетов, используемых лицами, занимающимися отмыванием денег, для возврата доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу".

В свою очередь, американский генпрокурор Памела Бонди опубликовала обновленную версию обвинений против Мадуро. Согласно документу, в списке обвиняемых насчитывается 6 человек, среди них – сам лидер Венесуэлы, его супруга, сын Николас Мадуро Герра, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также лидер группы "Трен де Арагуа" Эктор Растенфорд Герреро Флорес.

Между тем президент США Дональд Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против американцев. По его словам, действия венесуэльского лидера угрожали безопасности Штатов и всего региона.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Как утверждал Трамп, в Нью-Йорке им предъявят обвинения в суде.

При этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто уточнил, что целью нападения США стал захват стратегических ресурсов республики, также Вашингтон попытался подорвать политическую независимость страны.

США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле

