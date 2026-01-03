CNN: Минюст США подготовит новые обвинения против Мадуро и его жены

03 января, 20:52Политика
Фото: ТАСС/АР/Ariana Cubillos
Минюст США намерен выдвинуть новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в обновленном обвинительном заключении в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным СМИ, Мадуро уже привлекался к ответственности в Штатах в 2020 году в рамках 3 уголовных дел. В них утверждалось, что на протяжении многих лет лидер Венесуэлы и его соратники обеспечивали покровительство наркоторговцам и одновременно выводили из страны миллиарды долларов.
Тогдашний прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман заявлял, что Мадуро сознательно использовал кокаин как оружие и планировал "наводнить" США наркотиками, чтобы подорвать здоровье американцев.
Как указывает РИА Новости со ссылкой на документ по делу Мадуро, США также обвиняют венесуэльского лидера в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам и "обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетов, используемых лицами, занимающимися отмыванием денег, для возврата доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу".
В свою очередь, американский генпрокурор Памела Бонди опубликовала обновленную версию обвинений против Мадуро. Согласно документу, в списке обвиняемых насчитывается 6 человек, среди них – сам лидер Венесуэлы, его супруга, сын Николас Мадуро Герра, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также лидер группы "Трен де Арагуа" Эктор Растенфорд Герреро Флорес.
Между тем президент США Дональд Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против американцев. По его словам, действия венесуэльского лидера угрожали безопасности Штатов и всего региона.
США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Как утверждал Трамп, в Нью-Йорке им предъявят обвинения в суде.
При этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто уточнил, что целью нападения США стал захват стратегических ресурсов республики, также Вашингтон попытался подорвать политическую независимость страны.
