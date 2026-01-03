Трамп опубликовал фотографию Мадуро после его захвата

Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту американского корабля USS Iwo Jima. Снимок появился в соцсети Truth Social.

На нем видно, что венесуэльский лидер одет в серый костюм, в руках он держит бутылку с водой. Глаза его закрыты черной маской.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Мадуро инкриминируются "наркотерроризм", ввоз кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения этими средствами против США.

При этом в российском МИД призвали американское руководство освободить лидера Венесуэлы и его жену. Там подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между Вашингтоном и Каракасом проблем путем диалога.