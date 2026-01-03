Форма поиска по сайту

03 января, 18:17

Политика

МИД России призвал США освободить Мадуро и его жену

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

В министерстве подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между Вашингтоном и Каракасом проблем путем диалога.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто рассказал, что целью нападения стал захват стратегических ресурсов республики. Кроме того, уточнил он, Штаты пытались подорвать политическую независимость нации.

Позже президент американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. По его словам, их доставят в Нью-Йорк для предъявления обвинений в суде.

В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

