Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы ЕР

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил о старте сбора предложений для народной программы фракции. Инициативу политик представил в ходе выступления на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.

"Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения для того, чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа", – сказал Медведев.

Серию региональных форумов "Есть результат" "Единая Россия" запланировала провести для подведения итогов выполнения народной программы и сбора предложений для ее обновления к выборам в Госдуму 2026 года.

Первый форум состоялся 5 февраля в Челябинске. Участие в нем принял секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев, который отметил, что ключевая задача заключается в ведении прямого и открытого диалога с гражданами, опираясь на конкретные результаты работы и честно обсуждая нерешенные вопросы.