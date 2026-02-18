Нутрициолог Романова предупредила об отеках после пельменей на ужин

Всемирный день пельменей отмечается в России и ряде других стран 18 февраля. Чем полезно это блюдо и как часто его можно есть, читайте в материале Москвы 24.

В горшочках и по-домашнему

Всемирный день пельменей учредили в Удмуртии в 2015 году, после проведения посвященного этому блюду масштабного фестиваля. При этом такое угощение распространено в кухнях многих стран мира и везде имеет свои названия.

В честь праздника пользователи поделились в Сети массой необычных рецептов. Например, для приготовления пельменей в горшочках понадобятся 40 штук изделия, 300–400 граммов шампиньонов, 2 столовых ложки муки, 250 граммов сметаны, 3 столовых ложки топленого масла, репчатый лук, соль и перец свежемолотый.

Готовить пельмени можно как в горшочках, так и в казане или в керамической форме с крышкой. Для этого надо нарезать лук крупными кубиками, шампиньоны – ломтиками. Затем обжарить их на разогретой сковороде с топленым маслом, всыпая муку и добавляя воду. Получившуюся массу тушить около пяти минут, помешивая. Далее добавить сметану, довести соус до кипения и приправить солью и перцем по вкусу. Далее нужно отварить пельмени в кипящей подсоленной воде примерно 3 минуты, разложить по смазанным маслом горшочкам и залить грибным соусом. После этого закрыть горшочки крышками и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. При желании блюдо можно посыпать тертым сыром и оставить в духовке до появления корочки.

Домашние ленивые пельмени подойдут тем, у кого нет времени лепить традиционные. Для теста нужно подготовить 350 граммов муки, 1 яйцо, 100 миллилитров воды и соль, а для начинки – по 200 граммов говяжьего и фарша индейки, 60 граммов сливочного масла, по одной штуке репчатого лука и моркови, чеснок, зелень, перец и соль.

Сливочное масло надо растопить в сковороде и потушить в ней до прозрачности мелко нарезанный лук (около 5 минут). Затем снять с огня и остудить, затем соединить фарш с луком и чесноком, посолить, поперчить, перемешать, после чего оставить фарш в холодильнике на 20 минут.

Далее в большую миску всыпать 300 граммов муки, добавить яйцо и соль, влить 80 миллилитров теплой воды и замесить упругое тесто, завернуть его в пищевую пленку и оставить на 30 минут. После этого, посыпав рабочую поверхность оставшейся мукой, раскатать тесто в пласт толщиной 1,5–2 миллиметра, равномерно распределить по всей поверхности начинку, свернуть рулет и нарезать его кусочками шириной примерно 2 сантиметра.

Далее пользователи советуют разогреть в глубокой сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить морковь до золотистого цвета, влить 400 миллилитров горячей воды, посолить, разложить ленивые пельмени на расстоянии не менее 0,5 сантиметра друг от друга. Довести на сильном огне до кипения, убавить температуру до минимума, накрыть крышкой и готовить 25–30 минут. Блюдо можно посыпать зеленью.

В свою очередь, для пельменей с креветками понадобятся 8 столовых ложек муки, 300 миллилитров молока, 1 яйцо, 300–400 граммов очищенных креветок, 40 граммов риса, зелень и специи.

Рис нужно отварить до готовности, в глубокую миску разбить яйцо, влить молоко и взбить. Затем постепенно всыпать муку и замесить густое, эластичное тесто. Предварительно размороженные креветки следует опустить в кипящую воду на 3–4 минуты, откинуть на дуршлаг и нарезать небольшими кусочками, свежий укроп промыть и мелко порубить, а затем готовый рис смешать с креветками и укропом, посолить и приправить специями по вкусу.

Далее нужно разделить тесто на несколько частей, раскатать каждую в тонкий пласт, вырезать кружочки рюмкой или стаканом, выложить в середину начинку и сформировать пельмени. Их можно отварить или обжарить.

Не повседневная еда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

При этом эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова напомнила, что пельмени не должны составлять основу рациона. Есть их стоит не чаще одного раза в неделю.

Порция одного готового блюда составляет примерно 200–250 граммов (около 20–25 штук). Пищевая ценность пельменей на 100 граммов составляет в среднем 260 Ккал, однако может варьироваться в зависимости от начинки.





Елена Романова эксперт по питанию, нутрициолог, психолог Пельмени лучше всего есть в обеденное, а не вечернее время, без хлеба и не запивать их холодными напитками, потому что это тяжело для пищеварения. Если есть это блюдо на ночь, то утром можно столкнуться с отеками.

Эксперт посоветовала готовить пельмени в домашних условиях, контролируя их состав. Однако не у всех на это есть время, поэтому чаще всего в еду идет покупной вариант. В этом случае нужно обращать внимание на наличие на этикетке натуральных ингредиентов, в частности именно мяса, а не мясного продукта. Наиболее полезными считаются говядина и индейка. Также в составе должно быть минимум добавок и усилителей вкуса.

"Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка. Если в составе много стабилизаторов и ароматизаторов – это уже не еда, а промышленный продукт. Чем короче состав, тем лучше", – пояснила Романова.

Помимо этого, специалист порекомендовала вовсе отказаться от блюда пациентам с выраженной инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, ожирением и любыми другими метаболическими нарушениями. Также оно не подойдет людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и непереносимостью глютена.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что даже в случае отсутствия противопоказаний порцию пельменей лучше уменьшить до 150–200 граммов (15–20 штук), чтобы не навредить фигуре.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Пельмени – сытный продукт, в них содержится 8–10 граммов белков, 8–12 граммов жиров, около 30 граммов углеводов. Также за счет мясного компонента присутствуют витамины группы В: B1, B2, B3, железо, фосфор, магний, калий.

Учитывая, что пельмени традиционно сочетают с соусами, самым безопасным является горчица, так как она стимулирует пищеварение. Однако употреблять ее следует с осторожностью при заболеваниях ЖКТ, таких как язва, гастрит, колит.

В качестве альтернативы врач рекомендовала есть пельмени с овощными соусами, нежирными йогуртами и сметаной. Сливочное масло и майонез лучше не использовать или минимизировать их количество.

Также блюдо можно дополнить зеленью или свежими овощами: они обеспечат организм клетчаткой, антиоксидантами и снизят всасывание жиров. А, к примеру, квашеная капуста улучшит усвоение железа за счет содержания в ней витамина С, заключила Русакова.