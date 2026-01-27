Форма поиска по сайту

27 января, 12:17

Общество
Диетолог Русакова: корица, гвоздика и куркума помогут поддержать иммунитет

Пряное удовольствие: почему важно добавлять специи в блюда

Специи являются доступным и недорогим способом повышения иммунитета. Они обладают антибактериальным эффектом, снижают уровень сахара в крови и подавляют размножение болезнетворных бактерий. Подробности – в материале Москвы 24.

Помощники иммунитета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специи доступны в любое время года, поэтому их можно использовать в качестве одного из способов укрепления иммунитета, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Среди пряностей, которые обладают бактерицидными свойствами, стоит выделить чеснок, имбирь, куркуму, черный перец, гвоздику, корицу и тимьян.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

К примеру, куркума за счет содержания куркумина (натуральный полифенол, обладающий антиоксидантными свойствами) помогает предотвратить воспалительные процессы. А имбирь богат витамином С, поэтому также обладает противовирусным, бактерицидным и противогрибковым эффектами, добавила Русакова.

В свою очередь, чеснок и черный перец, легко сочетающиеся с другими продуктами, также борются с инфекциями и обладают антибактериальным эффектом. Кроме того, перец улучшает микроциркуляцию в слизистых, что способствует более быстрому очищению организма, отметила врач.

Также она рекомендовала добавлять в пищу корицу, которая снижает уровень сахара в крови и препятствует размножению болезнетворных бактерий.

"Специи, особенно острые, содержат капсаицин и аллицин – органические соединения, образующиеся при механическом разрушении клеток продукта. Они также обладают антибактериальным и противовирусным свойствами. А капсаицин еще и ускоряет обмен веществ", – указала Русакова.

Для получения пользы от продукта необходимо употреблять его ежедневно, однако важно помнить об умеренности, отметила эксперт.

Щепотки любой специи (0,1–0,5 грамма), как правило, будет достаточно. В избыточном количестве употреблять ничего не стоит, так как это может неблагоприятно воздействовать на ЖКТ.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При этом пряности строго противопоказаны при острых заболеваниях, таких как гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронические заболевания печени, колит, а также при индивидуальной пищевой непереносимости и аллергии, предостерегла диетолог.

Вкусно и правильно

Фото: 123RF.com/ackbara

Специи сохраняют полезные свойства в любом виде – и в сушеном, и в свежем, и в качестве эфирного масла. Однако больше всего витаминов содержат именно свежие пряности, не подвергающиеся термической обработке и измельчению, рассказала Дарья Русакова.

Лучше всего они раскроют свои полезные свойства при добавлении в горячие блюда. Например, для иммунитета будет полезным употреблять специи вместе с мясной и овощной пищей, соусами, маринадами.

Также эффект от специй будет усиливаться, если комбинировать их с теплым напитком. В связи с этим эксперт рекомендовала приготовить имбирный чай с медом и лимоном. Для этого необходимо натереть имбирь и добавить в него чайную ложку меда. Далее залить все кипятком и дать настояться в течение 15–30 минут, после чего добавить лимон.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 рекомендовал использовать для чая кардамон и тимьян (чабрец). Эти травы богаты эфирными маслами, обладающими антиоксидантным действием.

Тимол и карвакрол, содержащиеся в тимьяне, способны повреждать мембраны бактериальных клеток. Эти вещества обладают мощным антибактериальным и отхаркивающим свойствами, поэтому особенно эффективны при заболеваниях дыхательных путей. Тимьян полезен как при ежедневном использовании в виде приправы, так и в виде чая во время болезни.
Владимир Болибок
врач аллерголог-иммунолог

Для укрепления иммунитета Болибок рекомендовал приготовить смузи из имбиря и куркумы. Для этого нужно смешать в блендере 350 миллилитров растительного молока, добавить 1 банан среднего размера, чайную ложку (3–7 граммов) свежего тертого имбиря, половину чайной ложки куркумы, щепотку черного перца, чайную ложку меда. Напиток необходимо употреблять утром, добавил аллерголог.

Также в качестве блюда в обеденное время можно приготовить пряный тыквенный суп-пюре. Для этого нужно обжарить лук, добавить примерно 150 граммов тыквы и залить отдельно сваренным овощным бульоном. Далее вмешать половину чайной ложки куркумы, щепотку кайенского перца и сушенный тимьян. Варить до готовности, взбить блендером и подать с чайной ложкой йогурта, посоветовал врач.

