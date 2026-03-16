Новости

Новости

16 марта, 08:01

Безопасность

Мошенники начали пытаться блокировать iPhone через моды Telegram

Мошенники пытаются блокировать iPhone россиян через модификации Telegram, рассказали ТАСС в компании, занимающейся информационной безопасностью.

Злоумышленники используют слухи о скорой блокировке мессенджера и рекламируют моды, которые обещают "встроенный VPN", "анонимный номер" и так далее. Подобные моды могут называться DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram и Doxogram.

Через бот в мессенджере потенциальным жертвам сообщают, что скачать мод можно, только подключившись к чужому Apple ID, поскольку его нет в AppStore. После этого пользователю дают логин и пароль, а как только он связывает гаджет не со своей учетной записью, ее и телефон блокируют. На экране при этом оставляют контакты для связи.

За разблокировку устройства мошенники требуют от 10 до 60 тысяч рублей. Чем дороже устройство, тем больше злоумышленники потребуют денег.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры против кибермошенников. Парламентарий отметил, что борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов.

В рамках продолжения деятельности в этом направлении парламентарии планируют установить дополнительные меры по пресечению действий людей, которые помогают аферистам в выводе похищенных денег, ограничить число банковских карт на одного гражданина, а также ввести обязательную маркировку международных звонков.

