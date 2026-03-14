14 марта, 08:35

Политика

Ущерб от киберпреступлений в России сократился до 195 млрд рублей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Материальный ущерб от киберпреступлений в России уменьшился на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей, следует из заявления пресс-центра МВД РФ, которое приводит ТАСС.

Таких результатов удалось добиться благодаря введению ограничений на дистанционное управление счетами и блокировке операций без согласия клиента. Меры, в том числе, позволили снизить суммы похищенных средств на 6% – с 192 до 181 миллиарда рублей.

Кроме того, в МВД отметили, что количество зарегистрированных киберпреступлений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционного краж – на 10%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры против кибермошенников. Парламентарий отметил, борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов.

В рамках продолжения деятельности в этом направлении парламентарии планируют установить дополнительные меры по пресечению действий людей, которые помогают аферистам в выводе похищенных денег, ограничить число банковских карт на одного гражданина, а также ввести обязательную маркировку международных звонков.

