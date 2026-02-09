Число IT-преступлений в России в 2025 году сократилось на 11,8%

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Число IT-преступлений в России за 2025 год снизилось до 675 тысяч. Данный показатель на 11,8% меньше прошлогоднего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Также в стране улучшилась раскрываемость подобных преступлений. Количество нераскрытых дел снизилось на 13,5%, до 494 тысяч. При этом в целом данная сфера составляет 38% от всех видов преступности в стране.

Половину от всех IT-преступлений составили кибермошенничества – 350 тысяч. Кроме того, общее число случаев мошенничества в стране сократилось на 7,6%, из них около 85% приходится на кибермошенничества.

Ранее сообщалось, что за предыдущие 12 лет общее число киберпреступлений в стране увеличилось почти в 70 раз – с 11 тысяч в 2013 до 765 тысяч в 2024 году. При этом в 2024-м рост составил 13%, а доля IT-преступлений среди всех видов преступлений достигла 40%. Одним из самых распространенных видов кибермошенничества являются звонки аферистов по телефону.

