В МВД назвали доксинг одной из самых распространенных киберугроз

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Доксинг представляет собой незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа. Он стал распространенной киберугрозой, с которой сталкиваются тысячи пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", – указало ведомство.

Как подчеркнуло министерство, только за одну неделю администрация мессенджера Telegram зафиксировала сотни обращений и заблокировала множество аккаунтов. Ведомство отметило, что доксинг опасен тем, что инициаторами или координаторами становятся госструктуры или аффилированные с ними организации.

"В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными: от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки", – говорится в сообщении.

В июне в России стартовал пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Инициатива предусматривает обмен информацией между банками, операторами связи и госорганами через государственную информационную систему для предотвращения IT-преступлений. Ожидается, что инициатива поможет разработать меры по предотвращению цифрового мошенничества.

