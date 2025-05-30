Пилотный проект для борьбы с кибермошенниками запустят в России

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Российское правительство запустит пилотный проект по борьбе с кибермошенниками с 4 июня, сообщает пресс-служба кабмина.

Инициатива должна будет наладить обмен информацией между банками, операторами связи, а также государственными и негосударственными структурами для предотвращения преступлений в сфере IT.

Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему. В рамках пилотного проекта она будет протестирована. Власти также планируют определить типы данных, необходимых для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить единые форматы и автоматизировать обмен информацией. Вместе с тем будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.

В качестве участников проекта со стороны государства выступят Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Центробанк, Генпрокуратура и Следственный комитет. Наравне с ними к инициативе присоединятся крупнейшие российские банки, операторы связи и АО "Национальная система платежных карт".

Проект продлится до марта 2026 года. Правительство ожидает, что он поможет лучше защитить россиян от мошенников и повысит безопасность в интернете.

В июне в России вступят в силу два закона, направленные на борьбу с кибермошенничеством. В рамках одной из мер представителям банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов запретят передавать информацию гражданам через иностранные мессенджеры.