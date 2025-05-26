Путин назвал уникальным масштаб отрасли кибербезопасности в РФ

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Развитие сферы кибербезопасности в России уникально, заявил Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов РФ.

"Вы сейчас сказали, что у нас в стране появилась уникальная отрасль. Но она в целом-то не уникальна, уникален ее рост и масштабирование", – подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на наличие в России сильной образовательной базы и хороших специалистов, которые остались в стране, "несмотря ни на что".

"Работают, исходят из того, что они не просто работают среди своего языка и культуры, они работают на своей Родине. Это чрезвычайно важная вещь", – высказался Путин.

В апреле глава государства подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

Кроме того, закон предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям.

Вместе с тем Минцифры планирует в июне начать создание мобильного приложения, которое поможет защитить россиян от кибермошенничества.

Планируется, что приложение будет информировать о предстоящем мошенническом действии, а также иметь тревожную кнопку. Работы начнутся с пилотного проекта.