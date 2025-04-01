Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества

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Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в РФ создадут специальную государственную информационную систему (ГИС) для противодействия кибермошенничеству. Оператором ГИС станет Минцифры РФ. Планируется, что в системе будут указываться различные данные о мошенниках. Доступ к ГИС получат Генпрокуратура, СК РФ, ЦБ РФ, кредитные организации, операторы связи и другие уполномоченные органы и организации.

Россияне смогут отказаться от рекламных звонков и сообщений, а все телефонные звонки от компаний будут маркироваться. Это позволит гражданам определить, какое юрлицо говорит с ними по телефону.

Дополнительно россияне смогут запретить оформлять сим-карты без своего личного присутствия. Уже полученные карты больше нельзя передавать третьим лицам, исключением станет лишь передача сим-карты членам семьи. Россияне смогут назначать своих доверенных лиц, к которым банк сможет обращаться за подтверждением денежных операций.

В свою очередь, российские финансовые организации обязаны распространить проверку подозрительных платежей и меры по борьбе с мошенниками не только на онлайн-переводы, но и на банкоматы. При снятии наличности банки будут проверять операции на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия.

Если финансовые фирмы найдут нарушения, то клиенту на 48 часов ограничат выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки и отправят ему уведомление. Кроме того, с ранее задействованных в мошеннических схемах счетов нельзя будет снять свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Дополнительно банки будут обязаны запрашивать и хранить в течение пяти лет копии доверенностей на проведение операций с денежными средствами. Новый закон запрещает финансовым организациям и государственным органам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Это же правило распространяется на операторов связи, маркетплейсы, сервисы по поиску работы и размещению объявлений.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали представляться сотрудниками "жилищной инспекции" и вымогать деньги. Сначала преступник звонит жертве и уточняет, сколько у него проживает питомцев. Если их число превышает "новую норму", то мошенник начинает угрожать и требовать перевести деньги.

