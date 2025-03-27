МВД: мошенники размещают фейковые объявления в домовых чатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с домовыми чатами. Аферисты, притворяясь жильцами, предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Об этом со ссылкой на МВД России пишет РИА Новости.

Правоохранители выяснили, что объявления злоумышленники публикуют либо в домовых, либо в районных чатах. Причем, чтобы укрепить доверие, они высылают заинтересованным жильцам подтверждающие фото или видео.

Однако перед встречей фальшивый сосед извиняется и говорит, что технику можно забрать только с курьером. Чтобы оформить доставку, он предлагает перейти по ссылке. Через нее на телефон пользователя может быть установлено вредоносное программное обеспечение (ПО), предназначенное для кражи личных данных и получения доступа к платежным инструментам, пояснили в ведомстве.

По еще одной новой схеме мошенники связываются с россиянками от имени якобы "успешных мужчин 30–35 лет" и предлагают бесплатный визит в салон красоты, предупредил ранее депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники используют социальную инженерию для обмана жертв.

Их главной целью является получение доступа к устройству, что позволяет им красть персональные данные, включая пароли и платежную информацию, а также устанавливать удаленное управление смартфоном. Для защиты Немкин порекомендовал критически относиться к любым сообщениям от незнакомых людей в Сети, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать приложения из неофициальных источников.

