МВД: мошенники начали приглашать женщин на омолаживающие процедуры в Telegram

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В мессенджере Telegram появились фишинговые сообщения, в которых женщин приглашают на якобы омолаживающие процедуры. Об этом пишет RT, ссылаясь на телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации правоохранителей, аферисты предлагают "бесплатные" процедуры, при этом заявляют, что якобы осталось всего два места.

На этом фоне МВД напомнило россиянам о бдительности и осторожности при поиске медицинских услуг, призвав проверять перед записью лицензии и отзывы на всех платформах.

Для борьбы с фишингом в Совете Федерации ранее предложили создать центр операций по безопасности (SOC). Зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин отметил, что цель проекта состоит в улучшении обмена информацией и оперативном реагировании на мошеннические операции в интернете.

По его словам, в центр операций по безопасности будут входить силовые структуры, Национальная система доменных имен, Генпрокуратура и операторы связи. Это позволит оперативно выявлять и блокировать инфраструктуру злоумышленников, предотвращать создание фишинговых страниц и их зеркал, а также минимизировать ущерб для пользователей.