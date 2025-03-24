ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с NFC-клонами карт

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Эксперты ВТБ предупредили россиян о наиболее распространенной схеме мошенничества в марте. Она заключается в использовании NFC-клонов карт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз банка.

Схема сочетает в себе две тактики: социальную инженерию и усовершенствованные шпионские программы. Вместо того, чтобы создавать виртуальный клон карты клиента, который можно использовать для оплаты покупок через NFC или снятия денег в банкомате, мошенники просят перевести деньги на "безопасный счет". Однако на самом деле они получают доступ к NFC-клону карты, который позволяет им избежать обнаружения своего преступления.

ВТБ отмечает, что злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов, банков или крупных компаний и просят установить шпионское программное обеспечение (ПО) под видом обновления приложения. Оно позволяет аферистам удаленно управлять устройством и создавать виртуальные копии банковских карт.

После установки вредоносного ПО мошенники убеждают жертву перевести денежные средства на "безопасный счет", например через банкомат, выяснили специалисты. Однако при поднесении телефона к терминалу деньги зачисляются на клон карты злоумышленника. Последним шагом он переводит средства на свои счета в разных банках.

Для защиты населения от мошенников в октябре текущего года все крупные банки обяжут добавить в свои приложения так называемую "тревожную кнопку". Функция позволит клиентам оперативно сообщать о подозрительном переводе.

Таким образом, банки смогут вовремя остановить кражу денег, заблокировав последующие транзакции. Клиенты смогут получить электронную справку о такой операции для обращения в полицию.

