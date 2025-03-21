"Известия": мошенники начали предлагать лотереи от имени российских звезд

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Мошенники начали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в фейковые лотереи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на цифрового аналитика Марию Синицыну.

По ее словам, злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют розыгрыши денег. Переходя по указанной ссылке, пользователь попадает на ресурс, где ему предлагают открывать коробочки с призами. Как правило, после нескольких безуспешных попыток выпадает денежный приз, при этом зачастую в валюте.

Затем от жертвы просят ввести данные карты, на которую якобы переведут выигрыш. После этого сайт выдает ошибку отправки, объясняя это необходимостью конвертации валюты в рубли за определенную сумму. От пользователя с каждым разом требуют совершать новые платежи для совершения операций, при этом сумма постоянно возрастает. Таким образом, жертва лишается всех переведенных средств.

По словам собеседника газеты, в 2024 году мошенники использовали для подобных действий образы блогеров, популярных у молодежи артистов и треш-стримеров. В этом году самым популярным у злоумышленников стал блогер-миллионник, образ которого был задействован в каждом втором объявлении о мошеннических розыгрышах.

Как отметила Синицына, двум мошенническим партнерским программам, незаконно использующим образы российских знаменитостей, за минувшую неделю удалось украсть у россиян более 1 миллиона рублей. Несмотря на падение популярности схемы с такими лотереями, сумма среднего ущерба выросла, заявила она.

"По нашим наблюдениям, ставка мошенников на использование образов популярных актеров театра и кино пока не срабатывает. Одна из возможных причин – зрители фильмов и сериалов с участием популярных актеров чаще слышат предупреждения о мошенничестве и критичнее относятся к предлагаемым "розыгрышам", – объяснила специалист.

Между тем россиянам рассказали, как будут действовать мошенники в сезон проката электросамокатов. Например, пользователю может прийти письмо с требованием уплаты штрафа, но ссылка будет вести на фишинговый сайт, где злоумышленники украдут личные данные.

Кроме того, злоумышленники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают пользователям ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые они похищают личные данные. Главная цель – украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.