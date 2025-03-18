Депутат Немкин предупредил о звонках мошенников студентам якобы от Минобрнауки

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Мошенники начали активно обманывать жителей, часто использующих цифровые сервисы, сделав акцент на студентах. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, злоумышленники звонят учащимся вузов от имени сотрудников Минобрнауки и предлагают помощь в получении важных услуг, пользуясь доверием студентов и их пробелами в цифровой грамотности. Как отметил депутат, государственные служащие никогда не спрашивают пароли и другую конфиденциальную информацию.

"Если пользователь получает подобный звонок, необходимо сразу прекратить разговор. Кроме того, стоит регулярно проверять настройки безопасности своей учетной записи на "Госуслугах" и использовать многофакторную аутентификацию, чтобы защитить ее от несанкционированного доступа", – посоветовал Немкин.

Парламентарий призвал студентов быть осторожными и проверять подлинность звонков и сообщений. Он рекомендовал пользователям не переходить по предложенным ссылкам для подтверждения данных, а вводить адрес портала "Госуслуги" вручную.

При получении уведомления от банка о подозрительных операциях необходимо немедленно связаться с банком для проверки информации, добавил депутат.

Между тем мошенники от лица управляющей компании начали похищать персональные данные, предлагая перерасчет за коммунальные услуги. Как рассказали в МВД России, злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, соцсети и электронную почту. В сообщениях они предлагают потенциальным жертвам оплатить счет с выгодной скидкой.

Ранее департамент образования и науки Москвы предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с электронным журналом. В ведомстве сообщили, что аферисты звонят детям и представляются администрацией школы, чтобы якобы подтвердить доступ в электронный журнал.