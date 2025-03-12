Минцифры сообщило о невозможности взлома "Госуслуг" без доступа к аккаунтам

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Мошенники не могут взломать "Госуслуги" при помощи внешнего воздействия. Для получения доступа к аккаунтам они пользуются социальной инженерией и заставляют пользователей самостоятельно передавать коды для входа, сообщило Минцифры России в своем телеграм-канале.

Как подчеркнуло министерство, если на сервисе фиксируется подозрительная активность, пользователя просят подтвердить свою учетную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ для смены привязанного номера. Кроме того, в личном кабинете замораживается вся информация на 72 часа. Также сервис не дает авторизоваться через государственный портал на сайтах микрофинансовых организаций.

Ведомство порекомендовало никому не сообщать данные для входа в аккаунт и проверять адрес страницы, куда вводится информация. Более того, Минцифры посоветовало устанавливать приложения только из проверенных магазинов.

Ранее мошенники разработали новую схему обмана россиян, воспользовавшись недавно заработавшим самозапретом на кредиты. Злоумышленники звонят людям, представившись сотрудниками портала "Госуслуги", и сообщают, что запрет якобы установлен неверно. После этого аферисты предлагают перейти по ссылке, чтобы исправить заявление, однако она является фишинговой.

