"Известия": мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана россиян

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Мошенники разработали новую схему обмана россиян, которые воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Злоумышленники звонят людям, представившись сотрудниками госуслуг, и сообщают, что запрет якобы установлен неверно. После этого аферисты предлагают перейти по ссылке, чтобы исправить заявление, однако эта ссылка является фишинговой: пользователь попадает на сайт, имитирующий портал "Госуслуги", где вводит свои данные для входа, тем самым фактически передавая их мошенникам.

Получив необходимый доступ к аккаунту, злоумышленники смогут авторизоваться на портале "Госуслуги" от имени жертвы. Кроме того, по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус, способный читать СМС, в том числе коды для входа в интернет-банк или на портал "Госуслуги".

С 1 марта в России появился самозапрет на выдачу кредита: россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов, как всех, так и некоторых, в зависимости от условий. Банк, получив эту информацию, может отказать в выдаче нового кредита или займа.

На портале "Госуслуги" также могут ввести сервис по самозапрету на оформление сим-карт. Благодаря таким мерам аферисты не смогут использовать номера телефонов абонентов для совершения мошеннических действий, поскольку часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы начинают разбираться, а номер телефона оказывается украден.