Эксперт Андрей Бархота назвал главный минус самозапрета на кредиты

04 марта, 15:05Общество
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Самозапрет на выдачу кредитов поможет защититься от мошенников, однако в ближайшее время они могут придумать схему обхода этого ограничения. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Ранее одна из финансовых онлайн-платформ выяснила в ходе опроса, что 60% россиян планируют оформить самозапрет на выдачу кредитов. Эта опция появилась в РФ с 1 марта 2025 года. Категорически против ограничения высказались лишь 10,5%, сообщает "Газета.ру". По данным Объединенного кредитного бюро, в первые три дня действия самозапрета его оформили около 2,7 млн россиян.
По мнению Андрея Бархоты, мера может заинтересовать граждан со стабильным доходом и накоплениями, которые не планируют брать кредит в ближайшее время. Именно эта категория является наиболее привлекательной для мошенников, отметил эксперт.
Эксперт отметил, что самозапрет позволяет защитить граждан от оформления кредита аферистами, что, безусловно, является плюсом. К положительным моментам он также отнес простоту установки и снятия ограничений.
"Чтобы сделать самозапрет, достаточно зайти на "Госуслуги" и ознакомиться с условиями. Вся процедура займет меньше 10 минут. Снять ограничения также можно на портале", – указал Андрей Бархота.
Ранее замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что в 2025 году власти планируют полностью решить проблему кибермошенничества в РФ. Он отметил, что сейчас ведется борьба не с отдельными лицами, а с целыми группами аферистов. По его словам, мошенники действуют в том числе при поддержке недружественных государств.