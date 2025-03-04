Эксперт Андрей Бархота назвал главный минус самозапрета на кредиты

Фото: 123RF/leungchopan

Самозапрет на выдачу кредитов поможет защититься от мошенников, однако в ближайшее время они могут придумать схему обхода этого ограничения. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее одна из финансовых онлайн-платформ выяснила в ходе опроса, что 60% россиян планируют оформить самозапрет на выдачу кредитов. Эта опция появилась в РФ с 1 марта 2025 года. Категорически против ограничения высказались лишь 10,5%, сообщает "Газета.ру". По данным Объединенного кредитного бюро, в первые три дня действия самозапрета его оформили около 2,7 млн россиян.

По мнению Андрея Бархоты, мера может заинтересовать граждан со стабильным доходом и накоплениями, которые не планируют брать кредит в ближайшее время. Именно эта категория является наиболее привлекательной для мошенников, отметил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В меньшей степени услугой будут пользоваться граждане с невысоким уровнем дохода, у которых текущий уровень закредитованности достаточно высокий. Они часто оформляют займы, причем для закрытия старых долгов, и обычно являются менее привлекательными для мошенников.

Эксперт отметил, что самозапрет позволяет защитить граждан от оформления кредита аферистами, что, безусловно, является плюсом. К положительным моментам он также отнес простоту установки и снятия ограничений.

"Чтобы сделать самозапрет, достаточно зайти на "Госуслуги" и ознакомиться с условиями. Вся процедура займет меньше 10 минут. Снять ограничения также можно на портале", – указал Андрей Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Минусов практически нет. Единственное, есть мнение, что мошенники могут найти новые способы обмана граждан. Например, начнут представляться сотрудниками "Госуслуг", этакими благодетелями, которые якобы установили, что самозапрет снят третьими лицами. То есть на месте старых демонов появляются новые.

Ранее замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что в 2025 году власти планируют полностью решить проблему кибермошенничества в РФ. Он отметил, что сейчас ведется борьба не с отдельными лицами, а с целыми группами аферистов. По его словам, мошенники действуют в том числе при поддержке недружественных государств.

