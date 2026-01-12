Форма поиска по сайту

12 января, 12:35

Общество

12 января станет самым снежным и теплым днем в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Понедельник, 12 января, станет самым снежным днем в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, за прошедшую ночь в столице выпало от 3 до 6 сантиметров осадков, а до конца дня ожидается еще 1–3 сантиметра снега. При этом метеоролог обратила внимание на высокую температуру – около минус 3–5 градусов. Позднякова указала, что по этой причине снег в городе станет уплотняться.

"Температурный фон 12 января окажется выше нормы примерно на 1,5–2 градуса", – добавила синоптик.

Ожидается, что со вторника, 13-го числа, осадки будут менее интенсивными. Однако, по словам Поздняковой, прогнозируется похолодание. В частности, в среду, 14 января, в Москве ожидается минус 8–10 градусов днем и минус 13–15 градусов – ночью. В этот день выпадет еще 1–3 сантиметра снега.

К субботе, 17 января, минимальная температура ночью в столице составит до минус 15–20 градусов, а днем – до минус 15. Позднякова уточнила, что такие показатели будут почти на 7 градусов ниже нормы.

"Таким образом, в предстоящие выходные нас ожидает период морозной погоды, а 12 января станет самым теплым на этой неделе", – заключила синоптик.

За несколько дней городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц. Последствия снегопада они продолжают ликвидировать круглосуточно. Специалисты убирают снег с дорог и тротуаров, далее им предстоит провести противогололедную обработку.

Высота сугробов в Москве оказалась в 1,5 раза выше климатической нормы

