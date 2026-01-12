Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 10:15

Транспорт

Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Локальные изменения в маршрутах наземного транспорта возможны из-за снегопада в Москве. Об этом столичный Дептранс предупредил в телеграм-канале.

Пассажиров призвали быть внимательнее, а также попросили слушать объявления водителей.

В свою очередь, в пресс-службе Московского метрополитена Агентству "Москва" рассказали, что в настоящее время движение трамваев осуществляется с учетом ухудшения погодных условий.

"В целях безопасности проводится расчистка стрелочных переводов", – подчеркнули в столичном метрополитене.

Из-за снегопада департамент транспорта Москвы попросил жителей и гостей столицы пересесть на метро. В случае если отказаться от поездок на автомобиле нельзя, тогда водителям стоит выезжать после 20:00.

На данный момент трафик в столице оценивается в 6 баллов. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас интенсивное движение фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Вечером возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центре города в пределах Садового кольца.

Столичный Дептранс напомнил, что на интенсивность движения могут повлиять не только низкие скорости из-за непогоды, но и ремонтные работы на дороге, а также небольшие аварии. В связи с этим автомобилистов попросили быть осторожнее на дорогах, в том числе на эстакадах и в тоннелях.

Помимо этого, автомобилистам напомнили о важности снижения скорости рядом с пешеходными переходами. В свою очередь, водителей большегрузов призвали планировать маршруты с учетом непогоды.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключил департамент транспорта.

По прогнозам синоптиков, прирост снега в Москве в ближайшие дни может составить еще 16 сантиметров. Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают убирать снег, который идет с ночи понедельника, 12 января.

Утром было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Также организован вывоз сформированных снежных валов с улично-дорожной сети. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега также будут развернуты на дворовых территориях.

Вторая волна циклона "Фрэнсис" обрушилась на Москву

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика