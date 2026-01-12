Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Локальные изменения в маршрутах наземного транспорта возможны из-за снегопада в Москве. Об этом столичный Дептранс предупредил в телеграм-канале.

Пассажиров призвали быть внимательнее, а также попросили слушать объявления водителей.

В свою очередь, в пресс-службе Московского метрополитена Агентству "Москва" рассказали, что в настоящее время движение трамваев осуществляется с учетом ухудшения погодных условий.

"В целях безопасности проводится расчистка стрелочных переводов", – подчеркнули в столичном метрополитене.

Из-за снегопада департамент транспорта Москвы попросил жителей и гостей столицы пересесть на метро. В случае если отказаться от поездок на автомобиле нельзя, тогда водителям стоит выезжать после 20:00.

На данный момент трафик в столице оценивается в 6 баллов. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас интенсивное движение фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Вечером возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центре города в пределах Садового кольца.

Столичный Дептранс напомнил, что на интенсивность движения могут повлиять не только низкие скорости из-за непогоды, но и ремонтные работы на дороге, а также небольшие аварии. В связи с этим автомобилистов попросили быть осторожнее на дорогах, в том числе на эстакадах и в тоннелях.

Помимо этого, автомобилистам напомнили о важности снижения скорости рядом с пешеходными переходами. В свою очередь, водителей большегрузов призвали планировать маршруты с учетом непогоды.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключил департамент транспорта.

По прогнозам синоптиков, прирост снега в Москве в ближайшие дни может составить еще 16 сантиметров. Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают убирать снег, который идет с ночи понедельника, 12 января.

Утром было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Также организован вывоз сформированных снежных валов с улично-дорожной сети. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега также будут развернуты на дворовых территориях.

