11 января, 16:42Транспорт
Около 2,7 млн авто ожидается на дорогах Москвы к концу рабочей недели
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
К концу первой рабочей недели на дорогах Москвы ожидается около 2,7 миллиона автомобилей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Это примерно на 600 тысяч авто больше, чем в среднем было в праздничные дни. Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за движением в городе", – приводит слова Ликсутова телеграм-канал столичного Дептранса.
По прогнозам аналитиков ЦОДД, приток машин на первой рабочей неделе не будет резким. Это связано с тем, что уехавшие за город водители возвращаются в Москву уже с 3 января.
Ожидается, что привычный ритм движения восстановится к концу месяца. На загруженность дорог могут повлиять осадки.
Кроме того, в Москве с 11 января возобновили работу платных парковок после новогодних каникул. Платным остается только размещение автомобиля на улицах с повышенным тарифом, а также в зонах динамического ценообразования.
С 12 января система вернется к стандартному рабочему режиму: плата будет взиматься во всех парковочных зонах.