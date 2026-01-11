Около 2,7 млн авто ожидается на дорогах Москвы к концу рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

К концу первой рабочей недели на дорогах Москвы ожидается около 2,7 миллиона автомобилей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Это примерно на 600 тысяч авто больше, чем в среднем было в праздничные дни. Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за движением в городе", – приводит слова Ликсутова телеграм-канал столичного Дептранса.

По прогнозам аналитиков ЦОДД, приток машин на первой рабочей неделе не будет резким. Это связано с тем, что уехавшие за город водители возвращаются в Москву уже с 3 января.

Ожидается, что привычный ритм движения восстановится к концу месяца. На загруженность дорог могут повлиять осадки.

Кроме того, в Москве с 11 января возобновили работу платных парковок после новогодних каникул. Платным остается только размещение автомобиля на улицах с повышенным тарифом, а также в зонах динамического ценообразования.

С 12 января система вернется к стандартному рабочему режиму: плата будет взиматься во всех парковочных зонах.