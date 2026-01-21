Обрушившийся ТЦ в Новосибирске был построен самовольно

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Торговый центр в Первомайском районе Новосибирска, где обрушилась крыша, был возведен самовольно. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

"В 2017 году сотрудниками УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. – Прим. ред.) был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка (согласно сведениям ЕГРН, собственником является Сергей Турков) по улице Наумова", – говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года управление потребовало привлечь застройщика к ответственности, однако региональная инспекция государственного строительного надзора отказала в возбуждении дела. Мэрия указала, что ответственным за безопасность и содержание здания является собственник.

В свою очередь, пресс-служба регионального управления МЧС РФ уточнила, что сложность в разборе завалов вызывает высокая снеговая нагрузка и конструкция ТЦ.

ЧП произошло в Новосибирске по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. Предварительной причиной случившегося стало скопление снега. В здании расположено несколько магазинов.

В результате произошедшего люди оказались под завалами. К настоящему времени спасателям удалось вытащить двух человек. Предварительно, под конструкциями еще может находиться мужчина. В поисках задействованы 240 человек и 45 единиц техники.

По данному факту было заведено уголовное дело и организована проверка.