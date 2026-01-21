21 января, 13:35Происшествия
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения крыши здания в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
В ведомстве добавили, что на место ЧП уже выехали следователи.
Инцидент произошел на улице Наумова 21 января. Предварительно, причиной случившегося стало скопление снега на крыше.
В результате случившегося пострадали два человека. Еще один может находиться под завалами, сотрудники МЧС приступили к поисково-спасательным работам.
По факту обрушения была организована проверка. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района Игорь Пуцын.