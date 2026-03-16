Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Аналогичные ограничения также введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Меры безопасности объявлены на фоне попытки атаки БПЛА на столичный регион. Всего с начала атаки в субботу, 14 марта, на подлете к Москве уничтожено уже 157 дронов.