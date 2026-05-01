Кровля складского здания загорелась в Подольске
Кровля складского здания загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
Прибывшие спасатели провели эвакуацию находившихся в здании людей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ликвидация возгорания продолжается. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее пожар возник на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Московской области. Специалисты локализовали огонь на площади 1700 квадратных метров. В МЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.