ГАИ проведет рейды в отношении нетрезвых водителей в майские праздники

Госавтоинспекция проведет массовые рейды в разных регионах России против пьяных водителей и других нарушителей ПДД в период майских праздников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональные управления ГАИ.

В частности, нетрезвых водителей будут вычислять в Курганской, Курской, Тамбовской, Мурманской, Кировской, Костромской, Ульяновской областях, а также в Республике Марий Эл, Республике Башкортостан и других регионах.

В преддверии праздников Госавтоинспекция напомнила, что садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически запрещено. Число патрулей на дорогах в эти дни увеличится для обеспечения безопасности.

Также граждан призвали своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые находятся в неадекватном состоянии. В этом случае необходимые меры будут приняты максимально быстро.

Заместитель начальника отдела пропаганды и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан рекомендовал гражданам заранее планировать свой досуг на период длинных выходных, чтобы не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Он предупредил, что подобные поездки могут привести к необратимым последствиям.

Кроме того, добавил Белан, за управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафовать. А в некоторых случаях нарушителю может грозить уголовная ответственность.

Ранее МВД предложило начать тестировать водителей на опьянение по слюне. Современные приборы позволят проводить быструю проверку в случаях, когда внешние признаки опьянения незаметны. При этом отказ от проверки не повлечет административной ответственности, в отличие от официального освидетельствования.

