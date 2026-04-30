Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 18:44

NDTV: фермер в Индии обвинил в гибели 140 куриц включившего громкую музыку диджея

Фермер в Индии обвинил включившего громкую музыку диджея в гибели 140 куриц

Фото: 123RF.com/maybeiii

Фермер в Индии обвинил включившего громкую музыку диджея в гибели 140 куриц, сообщает NDTV.

Инцидент произошел 25 апреля в округе Султанпур в штате Уттар-Прадеш. Свадебная процессия вместе с диджеем двигалась по одной из местных деревень. По словам фермера Сабира Али, свадьба проходила мимо его фермы примерно в 21:40, и от слишком громкого звука 140 кур погибли.

Мужчина подал заявление в местную полицию. В результате правоохранители завели дело против диджея по данному обвинению. Проводится расследование того, была ли превышена допустимая в такое время суток громкость музыки и действительно ли она могла повлиять на гибель птиц.

Отмечается, что высокочастотные звуковые волны действительно могут вызвать сильный стресс у птиц и животных, что в результате приводит к остановке сердца.

Ранее в США ушел из жизни старейший в мире голубь по кличке Сахар. Он родился 23 июня 1981 года. Он прожил в неволе 44 года и 72 дня, благодаря чему оказался в Книге рекордов Гиннесса. При этом продолжительность жизни голубей в среднем составляет приблизительно 20 лет.

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

