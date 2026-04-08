Новости

Новости

08 апреля, 19:19

33 попугая погибли в контактном зоопарке в Ленобласти

Фото: vk.com/mir_popugayev_spb

33 попугая погибли в контактном зоопарке на проспекте Строителей в городе Кудрово в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о гибели экзотических птиц поступило в полицию 7 апреля около 18:00. Тела погибших птиц отправлены на экспертизу, которая должна установить причину гибели. На основании результатов исследования будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, после гибели птиц региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия". Ведомство установило, что 7 апреля в рабочее время неизвестные люди применили предположительно газ. После этого некоторые птицы погибли, а также пострадали две сотрудницы зоопарка. Всеволожская городская прокуратура поставила ход проверки на контроль.

В свою очередь, издание 78.ru заявило, что всего умерли 50 попугаев. Среди них оказался какаду, снимавшийся в фильмах. В настоящее время в ветклинике находятся еще около 20 попугаев.

Как рассказали работницы зоопарка, ЧП произошло, когда в зале уже находились первые посетители. Первыми неладное заметили дети: они увидели, что птицы одна за другой начали падать замертво. Сотрудницы немедленно вывели людей на улицу и вернули им деньги, после чего и сами почувствовали затруднение дыхания.

Врачи скорой помощи диагностировали у работниц отравление газом. При этом пострадавшие отметили, что в помещении не было никакого подозрительного запаха, а из-за матовых стекол окон они не видели, кто мог распылить опасное вещество снаружи.

Сотрудницы рассказали, что всего в вольере находились 73 птицы и больше половины из них погибли. Сейчас сотрудники уже дали показания полиции.

Владелец зоопарка Павел Германов считает произошедшее преднамеренным нападением. Он заявил, что незадолго до этого к нему приходили подозрительные люди – запугивали сотрудников и требовали отдать известного какаду. Погибшая птица снималась в сериале "Пират", выход которого планировался на 2026 год. Предприниматель предположил, что за этим может стоять его бывший партнер по бизнесу, который открыл свой зоопарк в "Охта Молле".

"И у меня нет доказательств, у меня есть предположения. Потому что они просили у меня деньги, как бы там 2 миллиона, потом попугая этого", – сказал он.

Германов подчеркнул, что работает официально и по лицензии. В настоящее время он взаимодействует с проверяющими органами для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Ленобласти пожарные спасли из огня в двухэтажном доме 700 черепах, 11 ежей, 11 хомяков и 3 кроликов. Однако еще часть животных спасти не удалось – 100 черепах, 9 ежей и 9 хомяков погибли.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

