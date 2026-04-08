Today: итальянец откусил своей девушке часть языка и сел в тюрьму на 4,5 года

В итальянском городе Ареццо осудили мужчину за нападение на свою беременную девушку и откусывание ей части языка из-за ссоры. Об этом сообщила "Газета.ру" с ссылкой на газету Today.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня 2025 года. 30-летний мужчина на площади Гвидо Монко напал на свою 29-летнюю партнершу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачам пришлось сделать операцию по восстановлению удаленной части языка.

По информации издания, пострадавшая, несмотря на травму, выносила и родила ребенка. Нападавший мужчина признал отцовство.

Суд города вынес решение на основании обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении и постановил 4,5 года тюремного заключения для обвиняемого, а также выплату компенсации в размере 25 тысяч евро.

Ранее в Италии отравили жену и 15-летнюю дочь бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты. Инцидент произошел накануне Рождества в 2025 году. Установить мотивы и личности преступников не удалось.