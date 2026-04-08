08 апреля, 19:49

Политика

Москва даст ответ Баку по теме Карабаха по дипломатическим каналам

Фото: 123RF.соm/yhan13

Россия направит Азербайджану официальный ответ на призыв не поднимать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню что Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Мы последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном", – сказала дипломат.

Ранее в МИД Азербайджан заявили, что в ходе переговоров в Москве с участием президента России и премьер-министра Никол Пашинян российские официальные лица затронули вопросы, которые Баку считает внутренним делом страны. В связи с этим азербайджанская сторона по дипломатическим каналам указала на недопустимость использования темы Карабаха в публичных политических обсуждениях.

В конце июля 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

В меморандуме прописано, что дорога останется в собственности Армении, но управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор подписан на 99 лет. При этом обеспечение безопасности возложено на американских военных.

В начале августа в Белом доме состоялась официальная церемония, на которой Армения и Азербайджан подписали соглашение. Согласно документу, обе стороны отказываются от территориальных претензий и обязуются не применять силу друг против друга.

Тем не менее Ереван выразил несогласие с некоторыми предварительными условиями Баку для заключения мирного договора.

политика

