Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 15:28

Политика

Армения призвала Россию принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Фото: 123RF.com/bllkcbs

Ереван просит российских партнеров принять решение по части осуществления восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, он уже разговаривал об этом с Владимиром Путиным. Говоря о сроках начала восстановительных работ на ж/д путях, Пашинян уточнил, что после подписания рамочного соглашения между Ереваном и Вашингтоном по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) надлежащий срок – в ближайшее время.

Кроме того, журналисты спросили у Пашиняна, обсуждался ли вопрос привлечения России к TRIPP. На это политик ответил, что данный проект между Арменией и США и вопрос об участии другой страны должны решать обе стороны. При этом он счел естественным, что соседние государства будут вовлечены в него, однако не в качестве акционеров.

Пашинян отметил, что на данном этапе российских партнеров просят в срочном порядке восстановить ж/д на участках "Ахурик" и "Ерасх", а также железнодорожную инфраструктуру Иджевана".

Ранее премьер Армении рассказал, что его страна будет укреплять отношения с Россией. По его словам, их важность трудно переоценить. Политический диалог с Москвой продолжает быть активным.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика