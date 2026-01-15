Армения призвала Россию принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Фото: 123RF.com/bllkcbs

Ереван просит российских партнеров принять решение по части осуществления восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, он уже разговаривал об этом с Владимиром Путиным. Говоря о сроках начала восстановительных работ на ж/д путях, Пашинян уточнил, что после подписания рамочного соглашения между Ереваном и Вашингтоном по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) надлежащий срок – в ближайшее время.

Кроме того, журналисты спросили у Пашиняна, обсуждался ли вопрос привлечения России к TRIPP. На это политик ответил, что данный проект между Арменией и США и вопрос об участии другой страны должны решать обе стороны. При этом он счел естественным, что соседние государства будут вовлечены в него, однако не в качестве акционеров.

Пашинян отметил, что на данном этапе российских партнеров просят в срочном порядке восстановить ж/д на участках "Ахурик" и "Ерасх", а также железнодорожную инфраструктуру Иджевана".

Ранее премьер Армении рассказал, что его страна будет укреплять отношения с Россией. По его словам, их важность трудно переоценить. Политический диалог с Москвой продолжает быть активным.