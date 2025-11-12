Пашинян заявил, что Армения никогда не откажется от российского зерна

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Премьер Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, что республика никогда не откажется от поставок российского зерна. Его слова передает ТАСС.

Тем не менее Пашинян уточнил, что его страна будет учитывать предложения других продавцов зерна на международной арене. Он подчеркнул, что подобные предложения уже поступают Армении.

"Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи", – отметил армянский премьер.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) заявили, что Армения из политических соображений планирует отказаться от российского зерна в пользу украинского.

Как указали в ведомстве, несмотря на то, что продукция Киева дороже, Ереван готов разорвать долгосрочное сотрудничество с Москвой по данному вопросу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что сообщения СВР никогда не бывают голословными.

