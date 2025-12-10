Производство инновационных 3D-принтеров заработало в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский центр лазерных технологий открыл производство инновационных 3D-принтеров, которые могут создавать детали сложной геометрической формы из металла. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Начало серийного производства нового 3D-принтера – это еще один шаг к технологической независимости нашей страны", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Принцип работы инновационных 3D-принтеров основывается на лазерном плавлении металлического порошка. Это придает изделиям высокую плотность. Оборудование может быть использовано в машино- и приборостроении, а также в ракетно-космической отрасли.

По словам гендиректора компании Александра Григорьянца, принтер позволяет создавать изделия из разных сплавов и достигать оптимальных характеристик полученных деталей из металлов. Гибкая настройка конфигурации промышленного комплекса способна удовлетворить нужды почти любого производства, добавил он.

Ранее Гарбузов сообщил, что московские предприятия создают и внедряют в производство инновационные решения, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. В настоящее время в столице работает почти 4,6 тысячи предприятий, однако промышленность гармонично вписывается в городскую среду благодаря современным технологиям.

