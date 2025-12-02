Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 10:47

Экономика

Объем экспорта столичных компаний отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За первые 9 месяцев 2025 года столичные компании увеличили экспорт продукции энергетического машиностроения на 58% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил Гарбузов, таких результатов удалось достичь благодаря тому, что предприятия поставляли кондиционеры, трансформаторы и комплектующие для электрооборудования различного назначения. В списке основных покупателей оказались Казахстан, Турция, Белоруссия, Алжир и Индия, куда поставки высокотехнологичного оборудования выросли в 2,3 раза.

При этом особенно успешные результаты показывает работа на рынке Казахстана. В частности, участие в международной бизнес-миссии на выставке Kazakhstan Machinery Fair 2025 позволило московской компании заключить контракт с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом на сумму более 5 миллионов рублей. Также сейчас ведутся переговоры о поставках с группой компаний "КазАзот".

Подчеркивается, что центр "Моспром" помогает столичным предприятиям выходить на международные рынки, предлагая системную поддержку на каждом этапе.

Ранее гендиректор НПП "Доза" Алексей Нурлыбаев рассказал, что в столице сформирован действенный механизм поддержки промышленности, который помогает бизнесу сосредоточиться на развитии производства. Главное преимущество московской системы заключается не в наличии отдельных инструментов, а в их слаженной комплексной работе.

Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

Читайте также


экономикагород

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика