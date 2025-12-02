Объем экспорта столичных компаний отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За первые 9 месяцев 2025 года столичные компании увеличили экспорт продукции энергетического машиностроения на 58% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил Гарбузов, таких результатов удалось достичь благодаря тому, что предприятия поставляли кондиционеры, трансформаторы и комплектующие для электрооборудования различного назначения. В списке основных покупателей оказались Казахстан, Турция, Белоруссия, Алжир и Индия, куда поставки высокотехнологичного оборудования выросли в 2,3 раза.

При этом особенно успешные результаты показывает работа на рынке Казахстана. В частности, участие в международной бизнес-миссии на выставке Kazakhstan Machinery Fair 2025 позволило московской компании заключить контракт с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом на сумму более 5 миллионов рублей. Также сейчас ведутся переговоры о поставках с группой компаний "КазАзот".

Подчеркивается, что центр "Моспром" помогает столичным предприятиям выходить на международные рынки, предлагая системную поддержку на каждом этапе.

Ранее гендиректор НПП "Доза" Алексей Нурлыбаев рассказал, что в столице сформирован действенный механизм поддержки промышленности, который помогает бизнесу сосредоточиться на развитии производства. Главное преимущество московской системы заключается не в наличии отдельных инструментов, а в их слаженной комплексной работе.

