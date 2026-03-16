Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожены

Российские силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

К месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники экстренных служб. Последствия случившегося выясняются.

Средства ПВО начали отражать атаку вражеских дронов на столицу в субботу, 14 марта. За это время число беспилотников, ликвидированных на подлете к Москве, достигло уже 123.

На фоне атаки аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако на момент публикации данные меры уже отменены.