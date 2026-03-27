Собянин: уничтожен вражеский БПЛА, летевший на Москву

Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, летевший на Москву в ночь на пятницу, 27 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ходе атаки на Москву, которая началась 25 марта, в столичном регионе перехвачено уже 58 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА в столичном аэропорту Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.