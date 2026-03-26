Собянин сообщил об отражении атак уже 57 направлявшихся к Москве БПЛА

Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны сбила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Согласно последним данным, в ходе атаки на Москву, которая началась 25 марта, было перехвачено 57 беспилотников.

В связи с опасностью атаки дронов временные ограничения на выпуск и прием самолетов ввели аэропорты Внуково и Домодедово. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры вводились и в Шереметьево. Позднее они были отменены.

