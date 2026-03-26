Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково с вечера среды, 25 марта. Кроме того, в ночь на 26 марта меры безопасности вводились в Домодедово, однако ближе к утру ограничения сняли.

Данные меры вводятся в столичных аэропортах в связи с отражением атаки БПЛА на Москву, которая началась 25 марта. Силам ПВО уже удалось сбить 34 беспилотника.