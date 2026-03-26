Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево еще с вечера среды, 25 марта.

Данные меры были приняты на фоне отражения очередной атаки БПЛА на Москву. С 25-го числа в столичном регионе было уничтожено 32 беспилотника.