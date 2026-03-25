Количество пострадавших при атаке ВСУ по предприятию в Курской области увеличилось до 14

Количество пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области увеличилось до 14 человек. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в MAX.

Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Вместе с тем в результате атак были уничтожены автомобиль и дом в селе Песчаное Беловского района.

В общей сложности за период с 09:00 24 марта по 07:00 25 марта над территорией региона были сбиты 30 беспилотников. ВСУ трижды применяли артиллерию по отселенным районам. При этом 4 раза дроны атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств, уточнил губернатор.

О начале атак украинских боевиков Хинштейн сообщил накануне, 24 марта. По его словам, ВСУ нанесли по "Велес-агро" 2 удара, из-за которых погиб 55-летний водитель.

Кроме того, в Белгородской области в результате ударов ВСУ были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Среди мирных жителей пострадавших не выявлено.