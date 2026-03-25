25 марта, 10:14

Количество пострадавших при атаке ВСУ по предприятию в Курской области увеличилось до 14

Количество пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области увеличилось до 14 человек. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в MAX.

Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Вместе с тем в результате атак были уничтожены автомобиль и дом в селе Песчаное Беловского района.

В общей сложности за период с 09:00 24 марта по 07:00 25 марта над территорией региона были сбиты 30 беспилотников. ВСУ трижды применяли артиллерию по отселенным районам. При этом 4 раза дроны атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств, уточнил губернатор.

О начале атак украинских боевиков Хинштейн сообщил накануне, 24 марта. По его словам, ВСУ нанесли по "Велес-агро" 2 удара, из-за которых погиб 55-летний водитель.

Кроме того, в Белгородской области в результате ударов ВСУ были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Среди мирных жителей пострадавших не выявлено.

Читайте также


Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

