Небензя заявил, что террористические атаки ВСУ только увеличиваются

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Российская сторона фиксирует беспрецедентное количество атак беспилотников ВСУ по регионам РФ. Террористические атаки Украины не ослабевают, а только увеличиваются, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Европейские страны при этом закрывают глаза на все преступления украинских военных и продолжают оказывать Киеву всестороннюю поддержку, подчеркнул дипломат. Он отметил, что регулярные обстрелы мирного населения являются осознанной тактикой ВСУ.

"ВСУ буквально ведут охоту за живыми целями с помощью БПЛА. Регулярные прицельные обстрелы гражданского населения – это осознанная тактика киевского режима", – указал Небензя.

По его словам, более 27,5 тысячи мирных граждан России пострадали от украинских атак с февраля 2022 года.

Кроме того, Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, которая обеспечивает экспорт газа из России, в частности, по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

"За последние дни предприняты атаки БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, "Казачья" и "Береговая". Эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным", – добавил постпред РФ.

Ранее мужчина и женщина пострадали в результате атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате атаки были повреждены автомобиль и хозпостройка.

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино. Врачи оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.